İzmir'deki teröristlerin üzerinden çıkan cephane şoke etti!

İşte teröristlerin üzerinden çıkan o silahlar...

İzmir'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristten 2'si polisle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildi. Kaçan 1 teröristin yakalanması için halen çalışmalar devam ediyor. Öldürülen teröristlerin üzerinden ise çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin yanlarında getirdikleri valizi açan polis ekipleri şoke oldu. Teröristlerin getirdikleri cephaneye bakıldığında asıl saldırının ne denli büyük boyutlu planlandığı açık bir şekilde görülebiliyor. Teröristlerin üzerine yapılan aramada Kalaşnikof tüfek, RPG 7 ve ona ait 7 adet fişek, 2 anti tank mayını, 2 personel mayını ile 8 adet el bombası ele geçirildi.