İzmir'deki selde lüks araç sürüklendi

İzmir'de dün meydana gelen sel felaketinin ardından çıkan yeni görüntülerde lüks bir aracın sel sularına kapılıp gitmesi amatör kameralara yansıdı.

İzmir'de dün meydana gelen sel felaketinin ardından çıkan yeni görüntülerde lüks bir aracın sel sularına kapılıp gitmesi amatör kameralara yansıdı.

İzmir genelinde dün aniden bastıran sağanak yağış tüm şehri etkisi altına alırken en büyük zararı Gültepe Mahallesi sakinleri gördü. Aniden bastıran yağmurun sele dönüşmesiyle mahallede bulunan ev ve iş yerleri sel suyuyla dolarken, mahallede bulunan arabalar da sele kapıldı. Sel felaketinin amatör kamerayla çekilen yeni görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. Lüks bir aracın sel sularına kapıldığı görüntüler, felaketin şiddetini de gözler önüne serdi.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri / İHA)