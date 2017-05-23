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İzmir'deki 'sela' davası ertelendi
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İzmir'deki 'sela' davası ertelendi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece sela okuyan müezzin ve cami imamına saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ekim ayına erteledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece sela okuyan müezzin ve cami imamına saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ekim ayına erteledi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, bugün yapılan üçüncü duruşmaya tutuksuz yargılanan 12 sanık ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, sanıklardan askerliğini yapan Hüseyin B., askerliğini yaptığı Ardahan'dan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Mahkeme başkanı, yapılan araştırmada sanıkların 'Bylock' kullanmadığını, sanıklardan sadece Doğan Y.'nin Bank Asya hesabının bulunduğunu, sanığın 2011 yılında hesabı açtığını, hiç hesap hareketinin bulunmadığını, 2015 yılında da hesabını tamamen kapattığını okudu. Sanık avukatları, müvekkillerinin Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde bulunan tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

SANIKLARDAN BİRİ ASKERLİĞİNİ YAPIYOR
SEGBİS'ten bağlanan ve halen askerlik görevini yapan tutuksuz sanık Hüseyin B, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Silah atılırken ben evdeydim. Silah sesleri üzerine saat 01.30 gibi olay yerine gittim. Gittiğimde kalabalık vardı, hareketlilik yoktu. İmama karşı bir saldırım olmadı. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.
Sanık avukatları, olay günü kırılan camii camlarının sanıklar tarafından ödendiğini belirtirken, faturasını da mahkeme heyetine sundu. Mahkeme heyeti, sanıkların Çiftçi Kayıt Sistemi üzerindeki tedbirin kaldırılması için Torbalı İlçe Tarım Müdürlüğüne yazı yazılmasına, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ekim ayına erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla Torbalı'nın Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nden okunan sela sırasında bir grup camiye girerek müezzin ile imama sözlü saldırıda bulundu ve camiye zarar verdi. Sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 23 kişiden 8'i tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, 23 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Basit yaralama', 'Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açtı. Tutuklu yargılanan 8 sanık ilk duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
(Atakan Şen / İHA)

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