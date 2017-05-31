İzmir'deki sel felaketi Kılıçdaroğlu'nun masasında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketinin ardından Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı ağırlayarak yeni imar planı hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen sel felaketinin ardından Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı ağırlayarak yeni imar planı hakkında bilgi aldı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Ankara'ya gitti. Pekdaş, burada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu alarak görüşme yaptı. Başkan Pekdaş kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında kabul eden Kılıçdaroğlu'na önceki gün yaşanan sel felaketi ve ardından yapılan müdahaleler ile ilgili bilgi verdi.

İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'nun 'geçmiş olsun' dilekleriyle başlayan görüşmede Başkan Pekdaş, selden en fazla etkilenen yer olan Gültepe semtiyle ilgili hazırladıkları yeni imar planları hakkında kısa bir sunum da yaptı. Üç yıla yakın bir sürede hazırlanan yeni Gültepe İmar Planlarının Konak Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında gündeme alınacağını dile getiren Pekdaş, planların uygulamaya geçmesiyle bölgedeki çarpık yapılaşmanın önüne geçileceğini söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Pekdaş, "Gültepe İzmir'deki çarpık yapılaşmanın en iyi örneklerinin olduğu bir bölge. Yılların biriktirdiği bir sorunla karşı karşıyayız. Eğim, dere yatakları ve yer altı suları dikkate alınmaksızın bir yapılaşma yapılmış; ayrıca burada doğru dürüst ne bir yol, ne bir yeşil alan, ne de bir sosyal donatı alanı var. Biz göreve gelir gelmez Gültepe'nin geleceğini planlamak için harekete geçtik. Burada yaşayan hemşehrilerimizle toplantılar yaptık, düşüncelerini sorduk. Onlardan gelen talepler üzerine yollarıyla, parsel büyüklükleriyle modern bir kent yaşamını hayata geçireceğimiz bir plan çalışması ortaya çıktı. Bu planda eğimli alanlarda yapılacak düzenlemeyle yeşil alanlar ve rekreasyon alanları olarak kente kazandırılacak. Böylelikle her yağmur sonrası yaşanan sel ve su baskınlarının önüne de geçmiş olacağız" dedi.

Pekdaş, yeni hazırlanan imar planlarının 5 Haziran Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında gündeme geleceğini de sözlerine ekledi.

