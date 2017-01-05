İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi'nin (OSAC) internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD vatandaşlarına İzmir'deki terör saldırısının gerçekleştiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “ABD Büyükelçiliği, Bayraklı, İzmir'de meydana gelen patlamadan haberdardır ve bütün vatandaşlarına bu zamanlarda o bölgeden uzak durma tavsiyesinde bulunmaktadır. ABD Büyükelçiliği, aşırılıkçıların ABD vatandaşları, kökenliler ve sıklıklıkla ülkeye girip çıkanların oturduğu ve sıklıkla bulunduğu alanlarda saldırı düzenlemek için agresif bir çaba gösterdiğini hatırlatmaktadır.”

ABD vatandaşlarına kalabalık bölgelerden, Batılıların ve turistlerin bulunabileceği alanlardan, turistik mekanlardan ve ibadet merkezlerinden uzak durmalarını öğütleyen OSAC, ihtiyaç anında yetkililerle iletişime geçilmesi gerektiğini kaydederek Türkiye'de bulunan elçilik ve konsoloslukların iletişim adreslerini paylaştı.