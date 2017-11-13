13.11.2017 22:09 İzmir'deki pompalı saldırgan kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bankta oturan şahsa pompalı tüfekle saldıran zanlı, polisin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bankta oturan şahsa pompalı tüfekle saldıran zanlı, polisin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Hatun (32) dün akşam saat 22.00 sıralarında Sevgi Yolu üzerinde bir bankta oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Hatun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, saldırganın 18 yaşındaki Orhan A. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu zanlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede olay yerinde kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Orhan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Orhan A.'nın Yaşar Hatun ile aralarında çalıntı motosiklet nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Hatun'un saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Halil İbrahim Karabıyık /İHA)

