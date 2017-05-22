İzmir'deki PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, örgütün propagandasını yaptığı, örgütü övücü söylemlerde bulundukları, sosyal medya aracılığıyla devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları birimi ve 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın düzenlenerek 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, 2 terörist fotoğrafı, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 3 tablet bilgisayar, 21 cep telefonu, 7 hard disk, 16 SIM kart, 8 çıkarılabilir bellek, bir kamera, 4 kamera kaseti ve 35 CD ve sözde YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirilmişti.

(Abdülaziz Baydilli / İHA)