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İzmir'deki orman yangını söndürülemiyor
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İzmir'deki orman yangını söndürülemiyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını söndürülemiyor. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, rüzgarın yangınla mücadeleyi zorladığını söylerken, 'Bu işin sonuçlanması oldukça zor görünüyor' diye konuştu.

İZMİR'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını iki gündür söndürülemiyor. Yangından etkilenen alan 800 hektera çıkarken Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'nin tüm gücünün bu bölgeye aktarıldığını söyleyerek vatandaşların ateşten uzak durmasını istedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.

3 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 800 hektarda etkili olan onlan yangınının kısmen kontrol altına alındığını 3 noktada yangının sürdüğünü belirterek, genişleme olmayan iki noktada söndürme çalışmalarının sürdüğü açıkladı.

"500 HEKTARIN ÜZERİNDE ALAN ZARAR GÖRDÜ YANGIN İKİ- ÜÇ NOKTADA SÜRÜYOR"

Söndürme çalışmalarını yerinden koordine eden Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, şunları söyledi:
"Yangın dün çıktı. Kontrol altına alamadık, büyüdü. Türkiye'nin bütün gücünü buraya aktardık. 9 helikopter, 4 uçak, 128 tane itfaiye çalışıyor. 2 bine yakın işçi, mühendis, memur, ben genel müdür olarak başındayım. Rüzgarın yön değiştirmesi bize sıkıntı veriyor. Alevlerin 4 saatte 6- 7 kilometre gittiğini gördük. Bu işin sonuçlandırılması oldukça zor. Gece uçuşlarımız yok."

"ATEŞLE OYNAMAYIN"

Orman Genel Müdürü Üzmez, sıcaklığı mevzim normallerinin üzerinde sürdüğü şu gülerde vatandaşları ateşten uzak durmaları konusunda uyararak "Yaz geldi, mangal keyfimizi var. Piknik ateşi, avcı ateşi, çoban ateşi, sigara ateşi, belediyelerin çöplük ateşleri, bağ- bahçe ateşleri, anızlar yakılıyor oradan alevler ormana geçiyor ve akciğerlerimiz yanıyor. 120 yıllık ağaçlar 30 saniyede yok oluyor. İki hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ateşle uğraşmayın. Ateşsiz piknik yapın. Orman yangınlarını gözetleyen bin 176 kulemiz var. Bizim gözümüz kulağımız olun. Alo 177'yi 7 gün 24 saat ücretsiz olarak çevirin. Bu ormanlarımızı akciğerlerimizi kurtarmış oluruz. Ben buraya Türkiye'nin tüm gücünü aktardım. Edirne Keşan'dan Adana'ya kadar can siparane çalışıyoruz" diye konuştu.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASINDA CAM ŞİŞELER BULUNDU

Öte yandan Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri de yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen Deliömerli köyü yolunun üst kesimindeki makilik alanda inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, sabotaj amaçlı kullanılmış olabileceği değerlendirilen benzin ve tiner kokusuna duyarlı dedektör köpeğin yardımıyla bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin başlangıç noktasında cam içki şişesi bulunduğu öğrenildi.

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