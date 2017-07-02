İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 saattir devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 saattir devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'de Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Boş içki şişelerinin neden olduğu ifade edilen yangına onlarca uçak ve helikopter müdahalesini sürdürürken, yangın bölgesinde rüzgarın devam ettiği ve yer yer dumanların yükseldiği gözlendi. 600 hektardan fazla ormanlık alanın küle döndüğü yangına çevre illerden gelen ekipler de müdahale ediyor.

(Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri/İHA)