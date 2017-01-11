İzmir'deki hain terör saldırısını o örgüt üstlendi!

İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen ve biri polis 2 kişinin şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.

İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olmuş, 2 terörist öldürülmüştü.

FETHİ SEKİN BÜYÜK BİR FACİAYI ENGELLEDİ

5 Ocak perşembe günü İzmir'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti. Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı.

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MERMİSİ BİTENE KADAR TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ

Alçak saldırıyı bugün terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.