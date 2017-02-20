İzmir'deki çocuk cinayetine 3 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde ortadan kaybolan ve cesedi Manisa'da su kuyusunda bulunan 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey babası ile annesi ve cinayete yardım ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde ortadan kaybolan ve cesedi Manisa'da su kuyusunda bulunan 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey babası ile annesi ve cinayete yardım ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde geçen hafta ortadan kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un dün Manisa'da bir su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Coşkun'un annesi E.M. ve üvey babası M.M. gözaltına alınmıştı. Sorguya alınan üvey baba M.M., Coşkun'u başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve ayağına taş bağlayarak cesedini bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Anne E.M., eşi M.M. ve cinayete yardım ettiği iddia edilen M.M.'nin arkadaşı Y.K., savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Üvey baba M.M. cinayetten karısının da haberi olduğunu iddia ederken, anne E.M.'nin ise suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)