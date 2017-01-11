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İzmir'de zincirleme kaza
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İzmir'de zincirleme kaza

İzmir'in Bornova İlçesinde soğuk hava nedeniyle yolda oluşan buzlanma, zincirleme kazaya neden oldu.

İzmir'in Bornova İlçesinde soğuk hava nedeniyle yolda oluşan buzlanma, zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 belediye otobüsü, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerden Ozan Oğuz, "Hiç anlamadım ne olduğunu, 3'üncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tuzlanma çalışmasının yapılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan Konak ilçesi'de Liman Caddesinde ise 3 otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle birbirine girdi.Yollardaki buzlanma nedeniyle kaza yapan sürücüler, uyarılara rağmen önlem almayan ve tuzlama çalışması yapmayan yetkililere tepki gösterdi.
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