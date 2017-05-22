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İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe
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İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe

İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı şüphesiyle düzenlediği 3 farklı operasyonda, 4 kişiyi toplamda 3 kilogram eroin ve yaklaşık 62 kilogram esrar maddesi ile yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı şüphesiyle düzenlediği 3 farklı operasyonda, 4 kişiyi toplamda 3 kilogram eroin ve yaklaşık 62 kilogram esrar maddesi ile yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenledikleri çalışmalar kapsamında, K.B. (56) ve S.B. (26) isimli şahısların doğu illerinden İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve Bornova'daki evlerinde sakladığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adres civarında gerekli emniyet tedbirleri alan ekipler, yapılan operasyonda K.B. ve S.B. ile birlikte toplam 3,024 kilogram eroin, 2 adet hassas terazi, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo ve 1 adet makas ele geçirdi. K.B. ve S.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ZULADAN 58 KİLOGRAM ESRAR ÇIKTI
Operasyonlara hız kesmeden devam eden ekipler, A.T. (42) isimli şahsın İzmir'e "12" plaka sayılı araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, söz konusu aracın Kemalpaşa'dan İzmir'e giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine takibe alınan araç durdurularak içerisinde bulunan A.T. yakalandı. Araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada; kapı içlerinden, arka bagaj kapağı içerisinden, stepne lastiği içerisinden, mazot deposu içerisinden ve ayrıca silecek havuzu içerisinden toplam 58 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Narkotik ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise A.E. (44) isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve Karabağlar'daki evinde sakladığı bilgisini alan ekipler, yapılan baskında A.E. ile birlikte toplam 3,230 kilogram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. A.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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