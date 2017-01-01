01.01.2017 03:29 İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Ozan Ali oldu

İzmir'de 2017 yılının ilk bebeği Ozan Ali Gül oldu. İlk çocuklarını ellerine almanın mutluluğunu yaşayan Gürkan ve Ferah İlknur Gül çifti, yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını dünyaya getirmenin heyecanını yaşadı. İzmir'de 2017 yılının ilk bebeği Ozan Ali Gül oldu. İlk çocuklarını ellerine almanın mutluluğunu yaşayan Gürkan ve Ferah İlknur Gül çifti, yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını dünyaya getirmenin heyecanını yaşadı.



İzmir Medipol Hastanesinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan Ozan Ali, hastane çalışanlarının ilgi odağı oldu. İlk bebeklerini dünyaya getirdiklerini ifade eden mutlu çift, "İsmini Ozan Ali koyduk. Allah adıyla büyütmeyi nasip etsin. Mutluyuz, Allah herkese nasip etsin" diyerek yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.

