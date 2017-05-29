İzmir'de yağış kabusa dönüştü

İzmir'in Konak ilçesinde, hızla bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken, yükselen sular araçları sürükledi.

İzmir'in Konak ilçesinde, hızla bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken, yükselen sular araçları sürükledi.

Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Sele dönüşen yağmurla bazı bölgelerde sular 50 santimetreyi buldu.



7 ARAÇ SÜRÜKLENİNCE HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, Konak ilçesinde yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonrada üst üste bindi. Araçların birbirine binmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürüklenen araçlarını kurtarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bu arada bir vatandaş araçların sürüklenmeleri sırasında yaralandı. Bölgede araçların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri / İHA)