04.02.2017 14:40 İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama

İzmir'in 3 ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanırken operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir'in 3 ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanırken operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen sokak satıcılarını 6 ay boyunca teknik takibe aldı. Tespit edilen kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ededen ekipler, Konak, Buca ve Bergama ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, O.C. (36), T.G. (36), E.Y (42), D.B.(38), F.K. (28), F.K. (28) ve R.Ç. (40) gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca, 1 kilo 500 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 1 adet kartuş ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 kişi daha sonra hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen O.C. (36), T.G. (36), E.Y (42), D.B.(38), F.K. (28), F.K. (28) ve R.Ç. (40) tutuklanarak cezaevine konuldu.



