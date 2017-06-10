İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 5 ayrı adrese yapılan operasyonda 239 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 5 ayrı adrese yapılan operasyonda 239 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek 5 kişi gözaltına alındı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbarat neticesinde Mahallesi'nde 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar neticesinde, B.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde 63 kök, C.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde 75 kök, M.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde 30 kök, Ş.K. isimli şahsın evinin bahçesinde 40, bamya tarlasında 10 kök toplam 50 kök ve İ.K. isimli şahsın bamya tarlasında 21 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Aramalarda toplamda 239 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek 5 kişi gözaltına alındı.

(Abdülaziz Baydilli / İHA)