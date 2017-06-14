İzmir'de trafik kazaları MOBESE'de

İzmir'in çeşitli noktalarında trafik kurallarına uyulmadığı için yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

İzmir'in çeşitli noktalarında trafik kurallarına uyulmadığı için yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

İzmir'in genelinde meydana gelen trafik kazaları İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı MOBESE kameralarına yansıdı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazalar sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Meydana gelen ilk kazada, Basmane semti yönüne giden bir otomobil kırmızı ışıkta durmayarak İkiçeşmelik Caddesi yönüne giden hafif ticari bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrularak ters yöne girdi.

Meydana gelen 2'inci kazada ise yine kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil, yan yoldan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller diğer yönden gelen otomobillere çarparak durabildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde sürücüler trafik kuralları hakkında uyarıldı.

