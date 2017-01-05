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İzmir'de terör saldırısı
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İzmir'de terör saldırısı

İZMİR (İHA) â€' İzmir Valisi Erol Ayyıldız, adliye yakınlarında meydana gelen terör saldırısında bir polis ve bir mübaşirin şehit olduğunu, ilk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK'yı gösterdiğini söyledi.

İZMİR (İHA) â€" İzmir Valisi Erol Ayyıldız, adliye yakınlarında meydana gelen terör saldırısında bir polis ve bir mübaşirin şehit olduğunu, ilk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK'yı gösterdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen terör saldırısında polis Fethi Seki ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, polis ve teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Polis ekiplerinin, 3. teröristi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Terör saldırısı nedeniyle aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu yararlılar ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan yaralılardan isimlileri belirlenenler şöyle: "Polis M. Ali Gökçe, Avukat Cansu Güler, Avukat Gökhan Hol, Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz."

"Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü bir şekilde patlatıldı"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olay yerine gelerek açıklamada bulundu. Çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ile bir mübaşirin şehit olduğunu belirten Ayyıldız, "Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası bulundu. Bu hadise içimizi acıtmakla beraber saldırının bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar emniyet güçlerimiz sayesinde oldu. Bu hadise içimizi yaktı. Biraz önce bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm milletimize başsağlığı dilerim. İnşallah bu tür hadiseler tekrar yaşanmaz" dedi.

"Hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu"

İlk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK'yı gösterdiğini kaydeden Ayyıldız, "Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK'yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimizin şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun" dedi.

Öte yandan, 3. teröristin kaçtığı iddiası nedeniyle vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları ile teröristi arama çalışmalarına katıldı.
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