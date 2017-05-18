İzmir'de terör operasyonu: 15 gözaltı

İzmir merkez ve bazı ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkez ve bazı ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri MKP/HKO ve TKP/ML adına kentte faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Aliağa, Menemen ve Torbalı ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin, 1 Mayıs'ta düzenlenen izinsiz eylemlerde terör örgütü propagandası yaptıkları, kentte kaos ortamı oluşturmak amacıyla eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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