İzmir'de tepki çeken görüntü

İzmir'de, aracının arkasına bağladığı atı iple çekerek götüren bir sürücü tepki topladı.

İzmir'de, aracının arkasına bağladığı atı iple çekerek götüren bir sürücü tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde bir sürücü aracının arkasına bağladığı atla yola çıktı. Aracına bağladığı atla seyir halinde devam eden ve görenleri hayrete düşüren sürücü, başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada şahsın hareketi büyük tepki topladı. Paylaşılan gönderilerin altına binlerce yorum yağarken, çok sayıda hayvansever ata işkence yapan sürücünün cezalandırılmasını istedi.

(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)