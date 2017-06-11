Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Barış Aydın

İzmir'de siyaset sanki yoğun bakımda

İzmir'in siyasi havası uzun süredir durağanlık yaşıyor.Siyaset siyasi parti temsilcilerinden ziyade vatandaşlar arasında konuşuluyor.Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'da sussa İzmir siyaseten kepengi indirecek gibi duruyor.Peki neden böyle ? En önemli sebebi İzmirlilerin büyük çoğunluğunun oy tercihini CHP'den yana kullanmasıdır.Bu konuda uzun süredir CHP üstünlüğü istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Kocaoğlu dışında CHP'nin İzmir'deki yöneticileri,vekilleri,başkanları vatandaşların bu oy tercihlerini hiç değiştirmeyeceklerini düşünüyor.Böyle olunca heyecan bitiyor, daha iyisini nasıl yapabilirim ? düşüncesi kayboluyor.Çünkü daha seçim başlamadan CHP'de bırakın kimin aday olduğuna metropol ilçelerin ve büyükşehrin belediye başkan adayları seçimi kesin kazanmış havasına giriyor ki haksız değiller.AK Parti'li yöneticilerin bu duruma katkıları küçümsenemez sanki yenilgi baştan kabullenilmiş görülüyor.Özellikle son dönemde AK Parti İzmir il başkanı bırakın mevcut oy oranını neredeyse AK Parti'yi İzmir'de üçüncü parti yapmak istiyor gibi çalışıyor.Referandumda alınan oy oranına baktığımızda bu il başkanının sistemli ve kararlı bir şekilde AK Parti'yi İzmir'de bitirmek için her yolu denediği görebiliriz.Böyle davranmasının sebebi görevden alınacağının kesinleşmesine bağlanmamalıdır yapı itibari ile herkesten kopuktur hiç kimseye selamı sabahı yoktur.Bu zat İzmir'de ana kademeyi bitirdi bunu anladık lakin kadın kolları ve gençlik kollarını çalışamaz hale getirmesine müsaade edilmemeliydi her bağlantısı incelenmeliydi.Bu dönemin önümüzdeki süreçte sorumlularıyla birlikte başta ilgililer ve sonrasında yargı tarafından sorgulanacağına inanıyorum.

CHP İzmir'de çok büyük rehavet içerisinde kendisini en güçlü hissettiği dönemini yaşıyor.CHP hiçbir dönemde böylesine güçlü olmadı. Asla bu kadar büyük özgüven içerisine giremedi. Binali Yıldırım'ın İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olduğunda AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yaklaşık 300 bin iken 2017 referandumunda İzmir'deki Evet-Hayır arasındaki fark 1 milyonun üzerine çıkıyor.Elbette ikisi ayrı tercihlerdir ancak bu sonucun referans olabileceği gerçeğini değiştirmez.Durumun vehameti hakkında yol gösterici olur. Önümüzdeki yerel ve genel seçimlere kalmadan bugünden durum değerlendirmesi yapılmalıdır.CHP'nin İzmir milletvekilleri denince akla gelen ilk isim kim ? Kemal Kılıçdaroğlu ikincisi kim ? dediğinizde takılıyorsunuz.Kamil Okyay Sındır CHP genel sekreteri olması münasebetiyle ikinci olabilir ya sonrası Selin Sayek Böke,Aytun Çıray,Atila Sertel,Özcan Purçu mu desek ? Yoksa Zeynep Altıok,Tacettin Bayır,Tuncay Özkan,Ali Yiğit,Musa Çam,Murat Bakan,Mustafa Balbay,Zekeriya Temizel mi ? Her ilin kendine özgü simgesel siyasi isimleri olur ancak CHP İzmir'de buna ihtiyaç duymuyor milletvekilleri de bu konuda çaba sarfetmiyor CHP açısından bakıldığında buna gerek yok çünkü seçimleri kesin kazanacakları düşüncesi beyinlerinde kemikleşmiş vaziyette.CHP hazırdan yiyor İzmirli seçmenini çantada keklik garanti görüyor .CHP İzmir il başkanı Asuman Ali Güven rahatlığın en üst seviyesini yaşıyor.

Tüm bu yaşananlara karşı AK Parti İzmir'de ne yapıyor ?Kocaman bir hiç. Başbakan Binali Yıldırım olmasa İzmir sanki siyasetin dışında bir şehir olacak.Çok uzun süredir AK Parti genelbaşkan yardımcılığı yapan Nükhet Hotar yerini yine İzmir'den milletvekili olan Hamza Dağ'a bıraktı.Bu görev değişikliği İzmir'e ne getirir ne götürür şimdilik belirsiz ancak daha fazla bir düşüş yaşanmayacağı kesin çünkü daha fazla düşecek yer yok.Hamza Dağ'ın elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum.AK Parti'nin İzmir milletvekilleri bu duruma ne söyleyebilirler ?Mahmut Atilla Kaya'yı da ayrı tutuyorum çünkü o bütün Göztepe maçlarına gidiyor bu yeterli mi ? elbette değil ama sonuçta güzel birşey yapıyor.Hüseyin Kocabıyık,Necip Kalkan,Mustafa İbrahim Turhan,Kerem Ali Sürekli AK Parti'nin İzmir'deki bu halinden memnunlar mı ? AK Parti İzmir'de köklü bir değişim yaşanmaz ise önümüzdeki seçimlerde referandumda alınan oy oranı bile yakalanamaz.AK Parti İzmir'de biten heyecanı yeniden başlatacak tüm teşkilatları istekli hale getirecek,yeniden birlik ve beraberliği tesis edecek bir değişim yaşanmalıdır.Yeni il başkan adayları arasında çok önemli isimler var bu değişim ne kadar süratli olursa başarıda o kadar erken gelir.AK Parti İzmir'deki kan kaybı biran önce durdurulmalıdır.CHP'nin İzmir'deki siyasetin yoğun bakımda olmasından bir şikayeti yok ancak AK Partililer bu durumdan rahatsızlık duymalıdır ki bütün taban rahatsız.

  YORUM YAP / YORUM OKU
BARIŞ AYDIN DİĞER YAZILARI
11 HAZ
2017
İzmir'de siyaset sanki yoğun bakımda
4 HAZ
2017
CHP değişimin gücüne neden inanmıyor?
21 MAY
2017
Başarının sırrı değişimde
14 MAY
2017
Siyasette ticaret olmamalı
23 NİS
2017
Kılıçdaroğlu demokrasinin önündeki en büyük engeldir
9 NİS
2017
Eski Türkiye mi Güçlü Türkiye mi ? Karar milletin
2 NİS
2017
Hristiyan alemi neden Hayır diyor ?
19 MAR
2017
İzmir'den bakınca 16 Nisan referandumu
12 MAR
2017
Ortak paydamız Cumhurbaşkanlığı sistemi
26 ŞUB
2017
Milletin kendi kaderini tayin hakkı vardır
19 ŞUB
2017
CHP siyasette doğru çizgiye yaklaşıyor
12 ŞUB
2017
Darbe seviciler hayır diyor
29 OCA
2017
Kutuplaşmanın panzehiri Referandumda Evet’tir
22 OCA
2017
Muhalefet neden referandumdan kaçıyor?
8 OCA
2017
Muhalefet partileri neden oy kaybediyor?
1 OCA
2017
2017’nin kazananı kim olacak?
25 ARA
2016
Terörün ecelini milli ruhumuz çağırabilir
18 ARA
2016
Kavga etmeyi değil bir olmayı başarmalıyız
11 ARA
2016
İnsanlığa karşı yapılan bu saldırılara direnmeliyiz
4 ARA
2016
Siyasi fırsatçılık Türkiye’ye zarar verebilir
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
15 Temmuz'un yıl dönümünde yeniden meydanlara..
15 Temmuz'un yıl dönümünde yeniden meydanlara..
Suudi Arabistan, Katar krizini Mekke'ye taşıdı
Suudi Arabistan, Katar krizini Mekke'ye taşıdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
A Milli takımın rakibi Kosova!
A Milli takımın rakibi Kosova!
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Serinin ikinci maçı da Fenerbahçe'nin
Serinin ikinci maçı da Fenerbahçe'nin
Bariyerlere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Bariyerlere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Yeni seçim sistemini protesto ettiler
Yeni seçim sistemini protesto ettiler
Uzman çavuşun sır ölümü
Uzman çavuşun sır ölümü
Jandarma ve gönüllü motosikletlilerden muhteşem kortej
Jandarma ve gönüllü motosikletlilerden muhteşem kortej
Berfu Cengiz'den çifte zafer
Berfu Cengiz'den çifte zafer
BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun kapanmasını istedi
BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun kapanmasını istedi
İnanılmaz kurtuluş!
İnanılmaz kurtuluş!
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 29 yaralı
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 29 yaralı
Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü
Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English