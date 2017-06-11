İzmir'de siyaset sanki yoğun bakımda

İzmir'in siyasi havası uzun süredir durağanlık yaşıyor.Siyaset siyasi parti temsilcilerinden ziyade vatandaşlar arasında konuşuluyor.Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'da sussa İzmir siyaseten kepengi indirecek gibi duruyor.Peki neden böyle ? En önemli sebebi İzmirlilerin büyük çoğunluğunun oy tercihini CHP'den yana kullanmasıdır.Bu konuda uzun süredir CHP üstünlüğü istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Kocaoğlu dışında CHP'nin İzmir'deki yöneticileri,vekilleri,başkanları vatandaşların bu oy tercihlerini hiç değiştirmeyeceklerini düşünüyor.Böyle olunca heyecan bitiyor, daha iyisini nasıl yapabilirim ? düşüncesi kayboluyor.Çünkü daha seçim başlamadan CHP'de bırakın kimin aday olduğuna metropol ilçelerin ve büyükşehrin belediye başkan adayları seçimi kesin kazanmış havasına giriyor ki haksız değiller.AK Parti'li yöneticilerin bu duruma katkıları küçümsenemez sanki yenilgi baştan kabullenilmiş görülüyor.Özellikle son dönemde AK Parti İzmir il başkanı bırakın mevcut oy oranını neredeyse AK Parti'yi İzmir'de üçüncü parti yapmak istiyor gibi çalışıyor.Referandumda alınan oy oranına baktığımızda bu il başkanının sistemli ve kararlı bir şekilde AK Parti'yi İzmir'de bitirmek için her yolu denediği görebiliriz.Böyle davranmasının sebebi görevden alınacağının kesinleşmesine bağlanmamalıdır yapı itibari ile herkesten kopuktur hiç kimseye selamı sabahı yoktur.Bu zat İzmir'de ana kademeyi bitirdi bunu anladık lakin kadın kolları ve gençlik kollarını çalışamaz hale getirmesine müsaade edilmemeliydi her bağlantısı incelenmeliydi.Bu dönemin önümüzdeki süreçte sorumlularıyla birlikte başta ilgililer ve sonrasında yargı tarafından sorgulanacağına inanıyorum.

CHP İzmir'de çok büyük rehavet içerisinde kendisini en güçlü hissettiği dönemini yaşıyor.CHP hiçbir dönemde böylesine güçlü olmadı. Asla bu kadar büyük özgüven içerisine giremedi. Binali Yıldırım'ın İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olduğunda AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yaklaşık 300 bin iken 2017 referandumunda İzmir'deki Evet-Hayır arasındaki fark 1 milyonun üzerine çıkıyor.Elbette ikisi ayrı tercihlerdir ancak bu sonucun referans olabileceği gerçeğini değiştirmez.Durumun vehameti hakkında yol gösterici olur. Önümüzdeki yerel ve genel seçimlere kalmadan bugünden durum değerlendirmesi yapılmalıdır.CHP'nin İzmir milletvekilleri denince akla gelen ilk isim kim ? Kemal Kılıçdaroğlu ikincisi kim ? dediğinizde takılıyorsunuz.Kamil Okyay Sındır CHP genel sekreteri olması münasebetiyle ikinci olabilir ya sonrası Selin Sayek Böke,Aytun Çıray,Atila Sertel,Özcan Purçu mu desek ? Yoksa Zeynep Altıok,Tacettin Bayır,Tuncay Özkan,Ali Yiğit,Musa Çam,Murat Bakan,Mustafa Balbay,Zekeriya Temizel mi ? Her ilin kendine özgü simgesel siyasi isimleri olur ancak CHP İzmir'de buna ihtiyaç duymuyor milletvekilleri de bu konuda çaba sarfetmiyor CHP açısından bakıldığında buna gerek yok çünkü seçimleri kesin kazanacakları düşüncesi beyinlerinde kemikleşmiş vaziyette.CHP hazırdan yiyor İzmirli seçmenini çantada keklik garanti görüyor .CHP İzmir il başkanı Asuman Ali Güven rahatlığın en üst seviyesini yaşıyor.

Tüm bu yaşananlara karşı AK Parti İzmir'de ne yapıyor ?Kocaman bir hiç. Başbakan Binali Yıldırım olmasa İzmir sanki siyasetin dışında bir şehir olacak.Çok uzun süredir AK Parti genelbaşkan yardımcılığı yapan Nükhet Hotar yerini yine İzmir'den milletvekili olan Hamza Dağ'a bıraktı.Bu görev değişikliği İzmir'e ne getirir ne götürür şimdilik belirsiz ancak daha fazla bir düşüş yaşanmayacağı kesin çünkü daha fazla düşecek yer yok.Hamza Dağ'ın elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum.AK Parti'nin İzmir milletvekilleri bu duruma ne söyleyebilirler ?Mahmut Atilla Kaya'yı da ayrı tutuyorum çünkü o bütün Göztepe maçlarına gidiyor bu yeterli mi ? elbette değil ama sonuçta güzel birşey yapıyor.Hüseyin Kocabıyık,Necip Kalkan,Mustafa İbrahim Turhan,Kerem Ali Sürekli AK Parti'nin İzmir'deki bu halinden memnunlar mı ? AK Parti İzmir'de köklü bir değişim yaşanmaz ise önümüzdeki seçimlerde referandumda alınan oy oranı bile yakalanamaz.AK Parti İzmir'de biten heyecanı yeniden başlatacak tüm teşkilatları istekli hale getirecek,yeniden birlik ve beraberliği tesis edecek bir değişim yaşanmalıdır.Yeni il başkan adayları arasında çok önemli isimler var bu değişim ne kadar süratli olursa başarıda o kadar erken gelir.AK Parti İzmir'deki kan kaybı biran önce durdurulmalıdır.CHP'nin İzmir'deki siyasetin yoğun bakımda olmasından bir şikayeti yok ancak AK Partililer bu durumdan rahatsızlık duymalıdır ki bütün taban rahatsız.