17.11.2017 09:38 İzmir'de silahlı kavga: 3'ü polis, 7 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3'ü polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3'ü polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7402. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya döndü. İki grup birbirlerine pompalı tüfekler ile ateş açarken, bu sırada silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekibine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın sürdüğü sırada bölgeye intikal eden 3 polis memuru, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu hafif şekilde yaralandı. Öte yandan, kavganın devam etmesi üzerine olay yerine Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Yunus timleri gönderildi. Ekiplerin koordineli olarak yürüttüğü müdahale sonucu kavga sona erdi. Olayda, B.D, E.K, H.D., ve A.T. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi/İHA)

