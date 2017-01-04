04.01.2017 12:03 İzmir'de Reina operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Reina'daki terörist saldırıyla ilgili İzmir'de 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Reina'daki terörist saldırıyla ilgili İzmir'de 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece yarısı, Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristle bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik Buca'da 2 ve Bornova'da 2 olmak üzere toplam 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 11 kadın ve 9 erkek gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 aile olduğu, bu ailelerin Doğu Türkistan, Suriye ve Dağıstan uyruklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramada; keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, sırt çantası, GPS, palaska, askeri malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Konya'dan İzmir'e geldiği, Konya'da Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ üyesi ile aynı evde kaldıkları belirtildi. Ailelerin pasaportlarının inceleme altına alındığı, sahte olup olmadığı araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(Atakan Şen - Halil Karahan/İHA)

