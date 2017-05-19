İzmir'de rehine krizi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 40 yaşındaki Yaşar Murat E., eski sevgilisi olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Oya B.'yi pompalı tüfekle rehin aldı. E., polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 40 yaşındaki Yaşar Murat E., eski sevgilisi olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Oya B.'yi pompalı tüfekle rehin aldı. E., polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saatlerinde Günaltay Mahallesi 4833 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce sevgili oldukları iddia edilen 1 çocuk annesi Oya B. ile 2 çocuk babası Yaşar Murat E. bilinmeyen bir nedenden dolayı ayrıldı. Ayrılık sonucu bunalıma giren Yaşar Murat E., pompalı tüfek alarak Oya B.'nin evine gitti. Genç kadının oturduğu apartmanın girişinde beklemeye başlayan E., işten gelen B.'yi eve gireceği sırada alıkoydu. B. ile konuşmak isteyen E., reddedilince talihsiz kadını pompalı tüfekle rehin aldı. Tartışmaya başlayan ikilinin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak E.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan E., düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yerinde sinir krizi geçiren B.'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)