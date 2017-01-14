14.01.2017 09:17 İzmir'de rehine krizi

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, ailesini rehin aldı. Evinin penceresinden rastgele pompalı tüfekle ateş eden şahıs 13 saat sonra ikna edilebildi. İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, ailesini rehin aldı. Evinin penceresinden rastgele pompalı tüfekle ateş eden şahıs 13 saat sonra ikna edilebildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Şahıs, 13 saat sonda ikna edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık/İHA)

