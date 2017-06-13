İzmir'de PKK operasyonu: 14 gözaltı

İzmir'de, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK kırsal kadrosuna katılıp daha sonra ayrılan veya şehir merkezinde faaliyetlerine devam eden ve sosyal medyadan PKK-KCK propagandası yapan 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Operasyonda, 14 kişi adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Baskınlarda, örgüte ait yasaklanmış yayınlar ve bazı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltındaki kişiler İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 4 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

