İzmir'de kuduz karantinası

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir mahalle, bir büyükbaş hayvanın kuduz hastalığından dolayı ölmesi üzerine karantinaya alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir mahalle, bir büyükbaş hayvanın kuduz hastalığından dolayı ölmesi üzerine karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karakuzu Mahallesi'nde özel bir işletmeye ait inek cinsi bir büyükbaş hayvanın ölmesi üzerine, vatandaşlar hemen durumu Aliağa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ölen hayvan üzerinde yapılan incelemelerde kuduz mikrobuna rastlanılması üzerine hemen harekete geçildi.



MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAK

Aliağa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, işletmenin 10 kilometre çapındaki bölgeyi karantinaya aldı. Bir kaç gün önce karantina altına alınan mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlara aşılama yapıldı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları ise yasaklandı. Karantinanın bir müddet daha sürmesi bekleniyor.

(Nimet Ergün/İHA)