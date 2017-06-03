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İzmir'de korkutan yangın
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İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Selçuk ilçesinde sebze ve meyve üreticilerinin kullandığı dükkanlara ait boş kasa deposunda çıkan yangın çıktı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sebze ve meyve üreticilerinin kullandığı dükkanlara ait boş kasa deposunda çıkan yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında, Selçuk Belediyesine ait tarımsal sanayi alanındaki yeni hal binalarının bulunduğu sebze ve meyve üreticilerinin kullandığı dükkanlara ait boş kasa deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı ve Selçuk İtfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme araçları ve ekipmanları müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınan yangında, 200 bine yakın plastik boş kasa kül oldu. Çıkan yangında ayrıca üreticilere ait 20 V 7145 plakalı bir de otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, yetkililerden bilgi aldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

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