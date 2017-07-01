Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi

İzmir'in Menderes ilçesindeki Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi.

Bölgede bulunan bazı yollar da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik de verilemiyor.

Yapılan çalışma ile Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ta vatandaşların akşam saatlerine kadar suya kavuşacağı kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, yerleşim yerlerine yakında alandaki yangında gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopter, İki uçak, 70 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

YOLLAR KAPATILDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangının yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı belirtilirken, korkutan orman yangını kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgede bulunan bazı yollar da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangının 50 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bu arada Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi. Öte yandan, Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik de verilemiyor.

SU VERİLMEYE BAŞLANDI

İzmir'in Menderes İlçesi Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangınında Tahtala Barajı'ndan arıtma tesisine su sağlayan pompaların, elektrik nakil hatlarındaki arıza nedeniyle durması sonucu kentin bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisine çözüm bulundu. Elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ, barajın kuzeyindeki bir hattan enerji sağlayınca pompalar, saat 18.30'da tekrar çalıştı. Kente su verilmeye başlandı. Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ta vatandaşların akşam saatlerine kadar suya kavuşacağı bildirildi.

Menderes'in Gümüldür, Özdere gibi sahil kesimlerinde ise elektrik kesintisi sürdüğü için hala su verilemiyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla illerinden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere 6 helikopter, 4 amfibi uçak, 100'e yakın arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle müdahale sürüyor. İzmir itfaiyesi de çalışmalara destek veriyor. Söndürme çalışmalarına katılan ekipler, sarp kayalıklardaki ormanlık alana müdahale yerine, genişlemesini önlemek için belli noktalarda önlemlerini arttırdı. Bu arada Menderes-Gümüldür karayolundaki trafik akışına da izin verilmedi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının yaklaşık 60 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirtti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
Suriye'de insanlık dramı! İç savaşın acı bilançosu...
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı
Karacehennem Ormanı'nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
İran: IŞİD'i ABD kurdu
İran: IŞİD'i ABD kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı
Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
Suriye'de insanlık dramı! İç savaşın acı bilançosu...
Suriye'de insanlık dramı! İç savaşın acı bilançosu...
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı
Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı
Karacehennem Ormanı'nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu
Karacehennem Ormanı'nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu
İstanbul Emniyeti'nden LGBTİ yürüyüşü açıklaması
İstanbul Emniyeti'nden LGBTİ yürüyüşü açıklaması
Yürüyüşün 17. gününde tepki: 'Böyle insanlık mı olur?'
Yürüyüşün 17. gününde tepki: 'Böyle insanlık mı olur?'
Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza
Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza
Sınırda iki terörist yakalandı
Sınırda iki terörist yakalandı
Fenerbahçe'den ilk antrenman
Fenerbahçe'den ilk antrenman
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English