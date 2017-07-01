İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi

Bölgede bulunan bazı yollar da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik de verilemiyor.

Yapılan çalışma ile Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ta vatandaşların akşam saatlerine kadar suya kavuşacağı kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, yerleşim yerlerine yakında alandaki yangında gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopter, İki uçak, 70 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

YOLLAR KAPATILDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangının yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı belirtilirken, korkutan orman yangını kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgede bulunan bazı yollar da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangının 50 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bu arada Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi. Öte yandan, Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik de verilemiyor.

SU VERİLMEYE BAŞLANDI

İzmir'in Menderes İlçesi Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangınında Tahtala Barajı'ndan arıtma tesisine su sağlayan pompaların, elektrik nakil hatlarındaki arıza nedeniyle durması sonucu kentin bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisine çözüm bulundu. Elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ, barajın kuzeyindeki bir hattan enerji sağlayınca pompalar, saat 18.30'da tekrar çalıştı. Kente su verilmeye başlandı. Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ta vatandaşların akşam saatlerine kadar suya kavuşacağı bildirildi.

Menderes'in Gümüldür, Özdere gibi sahil kesimlerinde ise elektrik kesintisi sürdüğü için hala su verilemiyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla illerinden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere 6 helikopter, 4 amfibi uçak, 100'e yakın arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle müdahale sürüyor. İzmir itfaiyesi de çalışmalara destek veriyor. Söndürme çalışmalarına katılan ekipler, sarp kayalıklardaki ormanlık alana müdahale yerine, genişlemesini önlemek için belli noktalarda önlemlerini arttırdı. Bu arada Menderes-Gümüldür karayolundaki trafik akışına da izin verilmedi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının yaklaşık 60 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirtti.