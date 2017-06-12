İzmir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 15.28'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 15.28'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğünü AFAD'ın 6,2; Kandilli Rasathanesinin ise 6 olarak duyurduğu sarsıntı, Ege genelinde ve başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. Ana depremin ardından 4.9 büyüklüğünde iki de artçı sarsıntı yaşandı. Panik yaşayan insanlar kendilerini dışarı attı.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

