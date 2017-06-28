İzmir'de korkunç cinayet

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kadın, sevgilisi ile birlikte aynı evde yaşadığı adamı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı kadının ifadesinde cinayeti planladığı ve evinin banyosunda sakladıkları cesedi parçalayacaklarını itiraf ettiği öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kadın, sevgilisi ile birlikte aynı evde yaşadığı adamı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı kadının ifadesinde cinayeti planladığı ve evinin banyosunda sakladıkları cesedi parçalayacaklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi günü Yeni Şakran Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan Z. (31) aynı evde yaşadığı Bedran Ölker'i (38), sevgilisi Turgay T. (50) ile birlikte bıçaklayarak öldürdü. Ölker'i öldüren Neslihan Z. ve Turgay T., daha sonra cesedi evin banyosuna sakladı. Olaydan bir gün sonra Turgay T., cesetten kurtulmak için malzeme alacağını söyleyerek evden ayrıldı. Fakat Turgay T. geri dönmeyince Neslihan Z.'nin yardım istediği yakını jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekibinin eve düzenlediği baskında Neslihan Z. gözaltına alındı.

Cinayeti uzun zamandır planladığını, 2 aydır görüştüğü Turgay T.'nin gece eve gelerek cinayeti işlediklerini itiraf eden Neslihan Z'nin cinayetten sonra cesedi duşa kabine kaldırdıklarını, evden dışarı taşımak için büyük bir bavul aldıklarını, Turgay T.'nin parçalamak için kesici alet alacağını söyleyerek evden ayrıldığını, ancak geri dönmediğini anlattığı öğrenildi.

Neslihan Z.'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri, İzmir'in Buca ilçesinde Turgay T.'yi kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, evde yapılan incelemeler sonucunda kan izlerinin silinerek gizlenmek istediği belirlendi. Ayrıca, cinayetle ilgili galerici olduğu öğrenilen G.G. isimli bir şahıs da gözaltına alındı. Öldürülen Bedran Ölker'in otomobilini satmak için Neslihan Z. ile anlaştığı öne sürülen G.G.'nin cinayeti bilmesine rağmen Jandarmaya bildirmediği tespit edildi.

İşlemlerinin adından adliyeye sevk edilen zanlılardan Neslihan Z. ve Turgay T. tutuklanırken, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Halil İbrahim Karabıyık /İHA)