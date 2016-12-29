29.12.2016 11:58 İzmir'de koca dehşeti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen şahıs, çıkan tartışma sonucu eşini bıçakla öldürdü. İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen şahıs, çıkan tartışma sonucu eşini bıçakla öldürdü.



Olay, saat 09.00 sıralarında, Uzundere TOKİ konutları 6002 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuğunun annesi olan Sevgi T.'nin (46) iddiaya göre kendini aldattığını düşünen Hüseyin Sıtkı T. sabah evde yalnız olduklarında eşiyle tartışmaya başladı. Tır şoförü Hüseyin Sıtkı T., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 24 yıllık eşi Sevgi T.'yi yatak odasında bıçakladı. Sevgi T. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalırken Hüseyin Sıtkı T. ise kolundan yaralandı. Şüpheli koca, durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine giderken evde kanlar içerisinde bulunan Sevgi T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kolundan hafif yaralı olan zanlı koca Hüseyin Sıtkı T., polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Burada yapılan tedavinin ardından, taburcu edilen cinayet zanlısı Hüseyin Sıtkı T., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



Evde polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sevgi T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğundan birinin asker olduğu, birinin olay sırasında işte ve diğerinin de okulda olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

