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İzmir'de İranlı seçmenler için sandık
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İzmir'de İranlı seçmenler için sandık

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir'de de sandık kuruldu. İranlılar, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir'de de sandık kuruldu. İranlılar, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı.
İran'daki 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir'de Bank Mellat'ta sandık kuruldu. Oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren sandık başına giden İranlı seçmenler, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı.
Kuşadası'nda tatil yapan ve oy kullanmak için İzmir'e gelen Rashid Paghe, cumhurbaşkanlığı yarışında iradesini göstermek ve İran vatandaşı olarak görevini yerine getirmek istediğini belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"OY KULLANANLARIN SAYISI OLDUKÇA YÜKSEK"
Sandık görevlisi Yakup Naziri, oy kullanma işleminin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene Türkiye'de yaşayan İranlıların yanı sıra tatil yapmak için gelenler de oy kullandı. İnsanlar turlarla oy kullanmaya geldi" dedi.
Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek. Oylar, sayımın ardından tutanakla birlikte İstanbul'daki başkonsolosluğa gönderilecek.
(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)

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