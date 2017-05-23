İzmir'de ilginç görünüler

İzmir'de öğle saatlerinde başıboş gezen keçiler, şehir merkezinde arabaların üzerine çıktı. Keçileri araçların üzerinde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İzmir'de öğle saatlerinde başıboş gezen keçiler, şehir merkezinde arabaların üzerine çıktı. Keçileri araçların üzerinde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın beşinci Türkiye'nin de ikinci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıktı. Meralarda, otlak alanlarda görülmeye alışık olunan keçiler, arabaların üzerinden bahçelerdeki ağaçlarının yapraklarını yedi. Keçileri şehir merkezinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, keçilerin görüntüleri sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

