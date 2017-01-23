İzmir'de 'hesap' kavgası: 1 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü meydana gelen olayda, İzmir'in Kiraz ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranda hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet Ö. (21), ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak restoran sahibi N.C. cinayet silahı olduğu ileri sürülen pompalı tüfekle gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan E.B, İ.A, C.B. ve M.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, bir kişinin de arandığı bildirildi. Ahmet Ö.'nün cenazesi Kiraz'da toprağa verildi. (Onur Şahan / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.