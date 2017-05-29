İzmir'de her yağmur sonrası alışıldık manzara

İzmir'de, hızla bastıran sağanak yağış dakikalar içerisinde cadde ve sokakları dereye çevirerek, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir'de, hızla bastıran sağanak yağış dakikalar içerisinde cadde ve sokakları dereye çevirerek, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına aldı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklarda adeta dereye döndü. Konak ilçesi Çankaya bölgesinde büyük su birikintileri oluştu. Yağmur sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar, saçakların altına ve şemsiye altına gizlenerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Şiddetli sağanağın ardından harekete geçen belediye ekipleri de yollardaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

(Sinan Yeniçeri - Abdülaziz Baydilli/İHA)