İzmir'de hareketli dakikalar

İzmir'in Dikili ilçesinde alışveriş merkezinden çeşitli ürünler çalan 2'si kadın 4 hırsız, polislerin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında silahıyla havaya ateş eden polisler, hırsızları kıskıvrak yakaladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde alışveriş merkezinden çeşitli ürünler çalan 2'si kadın 4 hırsız, polislerin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında silahıyla havaya ateş eden polisler, hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Sami Akbulut Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin içerisine giren 2'si kadın 4 hırsız, iş yerinden bazı eşyaları çalıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden alışveriş merkezindeki kasiyer, aracın plakasını da alarak hemen durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, hırsızları kısa sürede tespit etti. Yapılan anonslara ve 'dur' ihtarlarına rağmen araçlarıyla kaçmaya başlayan hırsızlar ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.



POLİSLER HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Kaçmaya devam eden hırsızları durdurmak isteyen polisler, nefes kesen kovalamaca da havaya 4-5 el ateş açtı. Bu anlarda ise hareketli dakikalar yaşandı. Nefes kesen operasyonda polisler, aracın önünü keserek hırsızları yakaladı. Hırsızların yakalanma anını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti. Gözaltına alınan zanlılar, daha sonra ise emniyete götürüldü.

