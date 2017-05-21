İzmir'de Gülşen ve Ozan Çolakoğlu rüzgarı esti

Pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, İzmir'de düzenlenen konserde yüzlerce seveniyle buluştu.
Pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, İzmir'de düzenlenen konserde yüzlerce seveniyle buluştu. Ünlü şarkıcı Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, İzmir Optimum'da muhteşem bir konsere imza attı. Yüzlerce hayranının alanı doldurduğu konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen'e dansçılar da eşlik etti. "İzmir'de olmak çok keyifli. Burada şarkıları daha enerjik söylüyoruz" diyen Gülşen, kendisini izlemeye gelenlere de iyi alışverişler dileyerek, "Benim yerime de alışveriş yapın. Gözüm mağazalarda. Sonra bir tur atalım" dedi. Hayranları sık sık cep telefonlarıyla ikilinin fotoğraflarını çekti. (Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri / İHA)
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