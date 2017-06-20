İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Katip Çelebi Üniversitesi'ne operasyon düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretim görevlisi ve idari personelin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (Halil İbrahim Karabıyık /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.