İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 29 şüpheliden 12'si gözaltına alınırken, şüphelilerin TSK içerisinde 'mahrem imam' yapılanması içerisinde oldukları belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 6 muvazzaf askerin de olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınanların, daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde adlarının geçtiği iddia edildi. (Abdülaziz Baydilli / İHA)
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