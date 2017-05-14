Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 05.00 sıralarında, Kemalpaşa Ören yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Turgutlu yönüne giden İbrahim İsmail Anar yönetimindeki 33 HL 963 plakalı araç, Turgutlu yönünden gelip tekrar Turgutlu yönüne gitmek için kavşaktan dönüş yapan 16 DA 486 plakalı araca çaptı. Kazada çarpışma sonrası 16 DA 486 plakalı araç yol kenarına savruldu.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ekibi yönlendirildi. Kaza bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada 16 DA 486 plakalı araçta bulunan Serkan Kaçman, Osman Eken, Azad Sevim, Ali İhsan Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 33 KL 963 plakalı aracın sürücüsü Anar'ın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 16 DA 486 plakalı aracın kimin kullandığının henüz belli olmadığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Buca'dan gezi için Muğla'ya giden kafilenin kaza geçirip 24 kişinin ölümü ile sonuçlanmasının ardından İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan bu kaza ile İzmir'de şok etkisine neden oldu.
(Atakan Şen / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Akhisar 4 golle kazandı
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Akhisar 4 golle kazandı
Akhisar 4 golle kazandı
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler
Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler
Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı
Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı
Günün özeti
Günün özeti
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
Bursa'da en renkli koşu
Bursa'da en renkli koşu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English