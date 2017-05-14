İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 05.00 sıralarında, Kemalpaşa Ören yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Turgutlu yönüne giden İbrahim İsmail Anar yönetimindeki 33 HL 963 plakalı araç, Turgutlu yönünden gelip tekrar Turgutlu yönüne gitmek için kavşaktan dönüş yapan 16 DA 486 plakalı araca çaptı. Kazada çarpışma sonrası 16 DA 486 plakalı araç yol kenarına savruldu.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ekibi yönlendirildi. Kaza bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada 16 DA 486 plakalı araçta bulunan Serkan Kaçman, Osman Eken, Azad Sevim, Ali İhsan Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 33 KL 963 plakalı aracın sürücüsü Anar'ın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 16 DA 486 plakalı aracın kimin kullandığının henüz belli olmadığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Buca'dan gezi için Muğla'ya giden kafilenin kaza geçirip 24 kişinin ölümü ile sonuçlanmasının ardından İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan bu kaza ile İzmir'de şok etkisine neden oldu.

(Atakan Şen / İHA)