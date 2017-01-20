İzmir'de faciadan dönüldü

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısında iki katlı tarihi metruk bina çökerken, facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısında iki katlı tarihi metruk bina çökerken, facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Çarşısı 880. Sokak'ta bulunan boş tarihi bina büyük gürültüyle yıkıldı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bazı vatandaşlardan alınan bilgiye göre, binanın yağmurdan dolayı çökebileceği ve bu tür binalara önlem alınması gerektiğini söyledi. Olayın yaşandığı sokakta 5 dakika önce orada olan görgü tanığı Mümin Moğur,'5 dakika önce oradaydım' dedi.

Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Gözalan - Halil İbrahim Karabıyık /İHA)