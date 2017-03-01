İzmir'de fabrika yangını: 18 işçi dumandan etkilendi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında facianın eşiğinden dönülürken, yangında 18 işçi dumandan etkilendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında facianın eşiğinden dönülürken, yangında 18 işçi dumandan etkilendi. Edinilen bilgiye göre, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Fabrikanın boyama atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına, İzmir ve Manisa büyükşehir belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Olayda, 18 işçi dumandan etkilenerek Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.