İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1'i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarında yakalandı.
İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1'i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarında yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir Şehirlerarası Otogarındaki uygulamaları sırasında durumlarından şüphelenilen iki kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında aramalar da yapıldı. Yapılan aramada Afganistan uyruklu A.Z.R. ve Türk vatandaşı Ö.D.'nin üzerinde bazı örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 2 kişinin DEAŞ üyesi oldukları ortaya çıktı. İki kişinin çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgütün İzmir'de yapacağı eylemler için keşif yapmak üzere geldikleri bildirildi. Gözaltına alınan iki DEAŞ'lı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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