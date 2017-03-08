İzmir'de dolmuşçu gerginliği

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından güzergahlarındaki izinleri iptal edilen dolmuş şoförleri bazı yolları trafiğe kapatırken, eylemde zaman zamanda gergin anlar yaşandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından güzergahlarındaki izinleri iptal edilen dolmuş şoförleri bazı yolları trafiğe kapatırken, eylemde zaman zamanda gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı'da şehir içi minibüsçüler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin S.S. Metropolis Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı dolmuşlara durdurma kararı almasına tepki gösterdi. Verilen geçici izni de iptal edilen 20 dolmuş şoförü de, bir araya gelerek eylem yaptı. Şoförler, dolmuşlarıyla Mithatpaşa Caddesi, Kazım Dirik Caddesi gibi işlek caddeleri trafiğe kapattı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Özer Yılmaz ve polis memurları, şoförleri ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Zaman zaman gergin anlar yaşanırken, şoförler sloganlarla güzergah hatlarındaki iznin yeniden verilmesini istedi. 2 saat boyunca yolları kapatan minibüsler nedeniyle metrelerce araç kuyrukları oluştu. Daha sonra emniyet mensupları tarafından ikna edilen şoförler, eyleme son vererek araçların geçişine izin verdi.

(Amede Alpagut / İHA)