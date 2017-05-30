İzmir'de cinnet dehşeti: 3 ölü!

İzmir'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, eşi ve 5 yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, eşi ve 5 yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bornova ilçesi 5107 Sokak'ta meydana geldi. Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan ve uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Sami Ergu (29) evde cinnet geçirdi. Genç adam burada önce tartıştığı eşi Serap Ergu (34)'yu ve ardından 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'yu bıçaklayarak öldürdü. Sami Ergu, cinnetin ardından da elindeki bıçağı vücuduna saplayarak intihar etti. Olay Sami Ergu'nun kardeşi Sabit Ergu (29) tarafından fark edildi. Ergu eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşarak hemen durumu sağlık ekipleri ve polislere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisler, bölgeyi güvenlik şeridine alarak bir inceleme başlattı.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Sami Ergu ve Serap Ergu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin bölgede incelemesi devam ediyor.

(Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan / İHA)