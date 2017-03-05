İzmir'de cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
İzmir'in Konak ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, sabah saatlerinde Zafertepe Mahallesi 611 sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kenan Karadoğan (35), gece saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Karadoğan, iddialara göre, arada sırada kaldığı bir eve gitti. Sabah ağabeyinin merak eden kardeşi Halil Karadoğan, ağabeyini telefonla arayarak ulaşmaya çalıştı. Ancak ağabeyinin telefonu açmaması üzerine durumdan şüphelenerek kaldığı eve giden Halil Karadoğan, ağabeyini kanlar içerisinde buldu. Halil Karadoğan'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kenan Karadoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Karadoğan'ın vücudunun birçok yerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi. Kenan Karadoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. (Halil İbrahim Karabıyık / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.