İzmir'de cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Zafertepe Mahallesi 611 sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kenan Karadoğan (35), gece saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Karadoğan, iddialara göre, arada sırada kaldığı bir eve gitti. Sabah ağabeyinin merak eden kardeşi Halil Karadoğan, ağabeyini telefonla arayarak ulaşmaya çalıştı. Ancak ağabeyinin telefonu açmaması üzerine durumdan şüphelenerek kaldığı eve giden Halil Karadoğan, ağabeyini kanlar içerisinde buldu. Halil Karadoğan'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kenan Karadoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Karadoğan'ın vücudunun birçok yerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi. Kenan Karadoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)