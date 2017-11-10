10.11.2017 15:26 İzmir'de binler 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde

İzmir'de binlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü nedeniyle 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posteriyle 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi. 3 yıldır İzmir'de yaşayan İranlı Haiede Hahmari Çini ise gözyaşları içerisinde, 'Atatürk Türkiye için bir şans. Atatürk'ü çok seviyorum ve canım da feda olsun. Halk değerini bilsin, unutmasın istiyorum' dedi. İzmir'de binlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü nedeniyle 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posteriyle "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenledi. 3 yıldır İzmir'de yaşayan İranlı Haiede Hahmari Çini ise gözyaşları içerisinde, "Atatürk Türkiye için bir şans. Atatürk'ü çok seviyorum ve canım da feda olsun. Halk değerini bilsin, unutmasın istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında unutulmayacak bir etkinliğe imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen geleneksel "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" Alsancak Limanı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. 7'den 70'e binlerce İzmirli ellerindeki bayrak ve Atatürk posterleri ile marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe, belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı alanında sonlandığında ise binlerce vatandaş İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde defalarca Duman grubunun "Senden daha güzel" şarkısını seslendirdi, Atatürk'ün sevdiği türküleri söyledi. Etkinliğe katılan ünlü sanatçı Haluk Levent de bir türkü seslendirirken, 3 yıl önce Türkiye'ye yaşamaya başlayan İranlı Haiede Hahmari Çini gözyaşlarını tutamadı ve Atatürk'e olan sevgisini anlattı.



"ADAM GİBİ ADAMLIĞINI ÇOK ÖZLEDİK"

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Atamızın aziz hatırası önünde minnetle, şükranla eğiliyorum. Tam kaybettik dediğimiz bir anda; bize özgürlüğü, bize umudu, bize yurttaş olma bilincini yeniden hatırlatan, makus talihimizi yenip tarihimizin akışını değiştiren aydınlık ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mimarı, ey büyük liderimiz, ey ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; sevgi, saygı, özlem yetmez, sana gönül, sana vefa, sana can borcumuz var. Yıllar geçti ama sana olan hasret hiç geçmedi. Özlem hiç bitmedi. İçimizdeki sevgi gram eksilmedi. Azalmak nedir bilmedi. Kartopu gibi büyüdü. Çok özledik be Atam seni. Karizmanı, asaletini, zarafetini, cesaretini, devlet adamlığını, adam gibi adamlığını, vizyonunu, barışa olan inancını, içindeki o insan sevgisini, demokratlığını, hakka hukuka olan saygını, çağdaşlığını, ilericiliğini, aydınlığını çok ama çok özledik Atam" diye konuştu.



"AÇTIĞI YOLDAN KİMSE DÖNMEYECEK"

Atatürk'ün; bilimin, sanatın ve aydınlığın yolunu gösterdiğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"En sıkıntılı anlarda bile umudumuzu, cesaretimi yitirmememiz gerektiğini öğrettiğin için sana minnettarız Atam. Düne kadar adının anılmasına bile tahammül edemeyenler bugün birden Atatürkçü kesildiyse çok büyüksün Atam. Nasıl bir enerji kaynağısın ki hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorsun. Gün Mustafa Kemal'e layık olma günüdür. Cumhuriyetimize, temel ilkelerimize, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılma günüdür. Gün adalete ve özgürlüklere sahip çıkma günüdür. Kimse karanlıktan çıkış için başka yollar, başka formüller aramasın. Bizim aydınlık yolumuz Atatürk, umudumuz cumhuriyettir. O ışık asla sönmeyecek ve açtığı yoldan kimse dönmeyecek. Dünya düşse peşimize, yer sarsılsa yerinden ne senden geçeriz Atam, ne senin eserinden."



"ATATÜRK TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANS"

Eşi Hüseyin Çini ile etkinliği takip ederken duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan İranlı Haiede Hahmari Çini de duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben Atatürk'ün aşığıyım. İranlıyım ama onu çok seviyorum. Türkiye'ye daha önce devamlı gelirdim. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Çocukken asker olan babam hep Atatürk'ü anlatırdı. Onun ismini duyunca titriyorum. Ona büyük saygı duyuyorum. Atatürk Türkiye için bir şans. Atatürk'ü çok seviyorum ve canım da feda olsun. Halk değerini bilsin, unutmasın istiyorum."

Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseri ile devam etti.



HALUK LEVENT İZMİRLİLERLE TÜRKÜ SÖYLEDİ

"Ata'ya Saygı Yürüyüşü" etkinliğine katılan rock sanatçısı Haluk Levent, İzmirlilerle birlikte türkü söyledi. Etkinliğe sanatçı olarak gelmediğini söyleyen Haluk Levent, "Ben buraya sanatçı olarak gelmedim. Etkinliğe katıldım. Ben de bugün sizden birisiyim" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Ali Gözeten - Halil Karahan /İHA)

