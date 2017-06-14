İzmir'de bin 500 polisle dev operasyon: 57 gözaltı

İzmir'de bin 500 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası, adli para cezası ve ifade nedeniyle aranması bulunan 57 kişi yakalandı.

İzmir'de bin 500 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası, adli para cezası ve ifade nedeniyle aranması bulunan 57 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesi ve zehir tacirlerinin yakalanması amacıyla bin 500 polisin katılımıyla bir operasyon yaptı. Dış ilçelerde de yapılan eş zamanlı operasyonda, adli para cezası ve ifade nedeniyle aranması bulunan 291 kişinin adreslerinde baskın yapıldı. Helikopter destekli operasyonda şuana kadar 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda, satışa hazır hale getirilmiş kağıda sarılı paketler içerisinde esrar maddeleri, şeffaf jelatinlere sarılı paketler içerisinde Ecstasy haplar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 7 adet 9 mm çapında fişekte ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

